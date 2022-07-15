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Финансы 15.07.2022 15:37

Власти Пакистана договорились с МВФ о возобновлении программы финпомощи на $7 млрд

Новое правительство Пакистана и Международный валютный фонд (МВФ) достигли предварительного соглашения о предоставлении стране финансовой помощи с целью избежать экономического кризиса.

Как говорится в сообщении МВФ, соглашение предусматривает выделение Пакистану первого транша в размере $1,17 млрд, а также увеличение объема совокупной программы помощи с $6 млрд до $7 млрд.

Предварительное соглашение должно быть одобрено руководством фонда, однако такая процедура в целом рассматривается как обычная формальность, отмечает MarketWatch.

Пакистан и МВФ заключили соглашение о финансовой помощи еще в 2019 году, однако предоставление первого транша было приостановлено из-за опасений фонда, что предыдущее правительство страны во главе с Имраном Ханом не выполняет достигнутые договоренности. Хан ушел в отставку в апреле после вынесения ему вотума недоверия.

Новый премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в последние недели принял ряд непопулярных мер, включая введение новых налогов и сокращение субсидий на топливо, электроэнергию и природный газ, на которых настаивал МВФ.

По мнению аналитиков, возобновление программы финансовой помощи поможет правительству Пакистана справиться с экономическим кризисом, поскольку предоставление средств МВФ простимулирует сотрудничество Исламабада с другими международными финансовыми организациями, пишет MarketWatch.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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