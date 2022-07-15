Глава ЦРУ находится в Ереване

Директор ЦРУ Уильям Бернс находится с визитом в Ереване, сообщили "Интерфаксу" в пятницу дипломатические источники. Другие подробности не приводятся. Посольство США в Ереване и правительство Армении с сообщениями на эту тему не выступали.

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