Алиев утвердил межправсоглашение о авиасообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение между Азербайджаном и Кыргызстаном о авиасообщении. Соглашение подписано 20 апреля 2022 года в Баку. Также глава государства утвердил меморандум "О создании азербайджано-кыргызского межгосударственного совета". Меморандум подписан 20 апреля 2022 года в Баку. Б.Рустамбеков

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