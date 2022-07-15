Алиев утвердил межправсоглашение о авиасообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение между Азербайджаном и Кыргызстаном о авиасообщении.
Соглашение подписано 20 апреля 2022 года в Баку.
Также глава государства утвердил меморандум "О создании азербайджано-кыргызского межгосударственного совета".
Меморандум подписан 20 апреля 2022 года в Баку.
Б.Рустамбеков
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