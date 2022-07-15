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Дальнее зарубежье 15.07.2022 21:54

Падение цен на новостройки в Китае ускорилось в июне

Стоимость новых домов в Китае снизилась в июне по итогам третьего месяца подряд, несмотря на усилия правительств и банков по поддержке сектора недвижимости.

Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР уменьшились в среднем на 1,29% по сравнению с июнем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В мае новостройки подешевели на 0,79%.

Рост цен на новостройки был зафиксирован всего в 21 из 70 крупнейших городов Китая. В предыдущем месяце таких городов было 23.

Цены на новые дома в крупных городах КНР в июне уменьшились относительно мая на 0,1%. Показатель в помесячном исчислении снижается уже десять месяцев подряд.

При этом месячный рост цен на жилье был зафиксирован в 31 городе из 70 против 25 в мае.

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