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ТЭК 15.07.2022 15:36

Нефть ускорила рост

Нефтяные котировки ускорили рост в ходе торгов в пятницу, восстанавливаясь после падения до апрельских минимумов.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:19 подорожали на $2,01 (на 2,03%) - до $101,11 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,51 (на 1,58%) - до $97,29 за баррель.

Рост цен на нефть в пятницу во многом связан с очередным изменением рыночных ожиданий относительно увеличения ключевой ставки Федрезерва. Если накануне трейдеры в целом настраивались на подъем ставки сразу на 100 базисных пунктов на июльском заседании, то сегодня они снова ждут повышения на 75 б.п. после выступлений ряда руководителей Центробанка.

В частности, подъем ставки на 75 б.п. поддержали одни из самых заметных "ястребов" в руководстве Федрезерва, член совета управляющих Кристофер Уоллер и глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.

"Нефть во многом торгуется синхронно с ожиданиями от политики Федрезерва и последствий, которые она будет иметь для спроса и доллара США", - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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