Число вице-премьеров РФ сокращается с 11 до 10

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым внес изменения в структуру федеральных органов исполнительной власти. В соответствии с указом, опубликованном на сайте Кремля, у председателя правительства РФ теперь будет не 11 заместителей, а 10.

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