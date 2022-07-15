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СНГ 15.07.2022 15:58

Борисов возглавил Роскосмос, освободившаяся позиция вице-премьера сокращена

Юрий Борисов освобожден от должности вице-премьера РФ.

Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Одновременно глава государства назначил Борисова главой "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина.

Освободившаяся позиция вице-премьера замещена не будет: согласно президентскому указу, число зампредов правительства, увеличенное недавно в связи с повышением главы Минпромторга Дениса Мантурова, вновь сокращено с 11 до 10.

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Тэги: РОССИЯ, БОРИСОВ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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