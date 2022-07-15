Еврокомиссия предлагает новый пакет мер для усиления санкций против России

ЕС предложил ввести новые меры, направленные на "поддержание и усиление эффективности" санкций против России, сообщает в пятницу Еврокомиссия.

"Еврокомиссия сегодня приняла совместное предложение для нового пакета мер для поддержания и усиления эффективности шести обширных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против России", - указано в сообщении.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "предлагает продлить санкции до января 2023 года".

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, "сегодняшний пакет отражает наш скоординированный с международными партнерами, включая G7, подход".

"В дополнение к этим мерам я также представлю Совету (ЕС) предложения о включении в списки большего количества физических и юридических лиц с замораживанием их активов и ограничением возможностей поездок", - добавил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"Сегодняшний пакет (...) разъясняет ряд положений, направленных на укрепление правовой определенности для операторов и обеспечение соблюдения государствами-членами. Это также еще больше увязывает санкции ЕС с санкциями наших союзников и партнеров, в частности, в G7", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

В документе подчеркивается: "Важно отметить, что пакет подтверждает решительную позицию комиссии по защите продовольственной безопасности во всем мире".