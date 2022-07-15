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Дальнее зарубежье 15.07.2022 18:32

В ОАЭ рассчитывают на активизацию связей с Ираном

Абу-Даби стремится к расширению отношений с Ираном и, в частности, планирует повысить уровень дипломатического присутствия в Тегеране, сообщил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

"Мы контактируем ... готовимся направить в Тегеран посла. Мы работаем над выводом отношений на новый уровень", - приводит в пятницу слова Гаргаша межарабский телеканал "аль-Арабийя".

По его словам, в то же время Абу-Даби по-прежнему обеспокоен в связи с ядерной программой Тегерана и активностью Ирана в регионе, но намерен усердно работать над поиском дипломатических решений. Гаргаш добавил, что власти в ОАЭ не поддерживают конфронтационного подхода в отношениях с Ираном.

У ОАЭ и Ирана существует ряд исторических разногласий, в частности по вопросу о территориальной принадлежности трех небольших островов в Персидском заливе - Абу-Мусы, Большого и Малого Томба. Именно из-за визита в 2012 году на остров Абу-Муса тогдашнего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада Абу-Даби отозвал посла из Тегерана. Тем не менее, в последние годы в отношениях между двумя странами наблюдаются тенденции к улучшению.

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