В ОАЭ рассчитывают на активизацию связей с Ираном

Абу-Даби стремится к расширению отношений с Ираном и, в частности, планирует повысить уровень дипломатического присутствия в Тегеране, сообщил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.
"Мы контактируем ... готовимся направить в Тегеран посла. Мы работаем над выводом отношений на новый уровень", - приводит в пятницу слова Гаргаша межарабский телеканал "аль-Арабийя".
По его словам, в то же время Абу-Даби по-прежнему обеспокоен в связи с ядерной программой Тегерана и активностью Ирана в регионе, но намерен усердно работать над поиском дипломатических решений. Гаргаш добавил, что власти в ОАЭ не поддерживают конфронтационного подхода в отношениях с Ираном.
У ОАЭ и Ирана существует ряд исторических разногласий, в частности по вопросу о территориальной принадлежности трех небольших островов в Персидском заливе - Абу-Мусы, Большого и Малого Томба. Именно из-за визита в 2012 году на остров Абу-Муса тогдашнего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада Абу-Даби отозвал посла из Тегерана. Тем не менее, в последние годы в отношениях между двумя странами наблюдаются тенденции к улучшению.
Алиев: Вопрос Карабаха закрыт, Карабах - это Азербайджан!
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в Тбилиси
Представители Минобороны РФ обещали, что армянские войска будут выведены из Карабаха, но это обещание до сих пор не выполнено - Алиев
Алиев поручил правительству принять меры для увеличения объема грузоперевозок через Азербайджан
Китай в I полугодии увеличил выработку электроэнергии на 0,7%
Алиев заявил, что Азербайджан пока не будет открывать сухопутные границы
В Азербайджане спад случаев COVID-19
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготный кредит от Yelo Bank для именинников!
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ