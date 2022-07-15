Вторая встреча рабгрупп по вопросу делимитации азербайджано-армянской границы запланирована на август - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вторая встреча рабочих групп по делимитации азербайджано-армянской границы состоится в августе.

"Хотя за первые шесть месяцев этого года были предприняты некоторые шаги по нормализации азербайджано-армянских отношений, реальных результатов, к сожалению, пока нет. Хотя после Отечественной войны (второй Карабахской войны - ИФ) прошел 1 год и 8 месяцев, к сожалению, Армения до сих пор не выполняет своих обязательств, которые была вынуждена взять на себя", - сказал Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия 2022 года.

Глава государства подчеркнул, что в вопросе нормализации отношений между двумя странами, есть положительные моменты, приведя в пример первую встречу рабочих групп по делимитации границы. "Мы рассматриваем это как позитивный шаг. Это событие произошло по инициативе нашей страны. Именно Азербайджан стремился, как можно скорее, предпринять шаги по делимитации границы. Армянская сторона была к этому не столь склонна. Тем не менее, первая встреча состоялась (24 мая на азербайджано-армянской границе - ИФ). Она, конечно, носила ознакомительный характер. Вторая встреча запланирована на следующий месяц, полагаю, что на ней будут обсуждаться практические вопросы. Конечно, мы не ожидаем быстрых результатов от сотрудничества в таком формате, потому что делимитация - это долгий процесс. Но в любом случае этот процесс пошел, можно считать его успешным развитием", - подчеркнул Алиев.

Другим положительным моментом глава государства назвал принятие Арменией 5 принципов для нормализации отношений. "Руководство Армении официально приняло эти пять принципов. Азербайджанская общественность знает, что это за пять принципов, не стану повторяться. Данная инициатива Азербайджана получила положительную оценку в ходе обсуждений с коллегами всех сторон, с которыми я контактировал. Мы обсудили этот вопрос с несколькими соседними странами - Турцией, Россией и Ираном, и эта позиция поддерживается. Евросоюз, Соединенные Штаты Америки - мы обсуждали этот вопрос и с этими партнерами, и фактически сейчас создана база для начала мирных переговоров. Повторюсь, Азербайджан выступил с инициативой, и мы сами сформировали эти пять принципов, и если бы мы не выступили с этой инициативой, то до сегодняшнего дня не было бы развития в этом направлении", - сказал президент Азербайджана.

Э.Шафиев