Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 96.30 +0.46 Brent 99.57 +0.08

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 15.07.2022 18:09

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в субботу - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в субботу, 16 июля.

"Завтра состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Это первая встреча между министрами и мы надеемся, что будут результаты. (...) Вопросы, которые будут обсуждаться, находятся на столе переговоров", - сказал Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия 2022 года.

Президент подчеркнул, что Азербайджан сформировал свою рабочую группу по подготовке мирного договора с Арменией. "С армянской стороны такой шаг пока не сделан. Я считаю, что хорошим результатом встречи (глав МИД - ИФ) станет формирование такой группы армянской стороной", - добавил Алиев.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Алиев заявил, что Азербайджан пока не будет открывать сухопутные границы ВВП Азербайджана в I полугодии вырос на 6,2% - Алиев Президент Азербайджана внес изменения в состав МПК с Узбекистаном и Литвой В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан Алиев и Валовая обсудили сотрудничество между ООН и Азербайджаном Алиев и Донфрид обсудили сотрудничество в сфере энергетики и ситуацию на Южном Кавказе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az