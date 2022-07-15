Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в субботу - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в субботу, 16 июля.
"Завтра состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Это первая встреча между министрами и мы надеемся, что будут результаты. (...) Вопросы, которые будут обсуждаться, находятся на столе переговоров", - сказал Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия 2022 года.
Президент подчеркнул, что Азербайджан сформировал свою рабочую группу по подготовке мирного договора с Арменией. "С армянской стороны такой шаг пока не сделан. Я считаю, что хорошим результатом встречи (глав МИД - ИФ) станет формирование такой группы армянской стороной", - добавил Алиев.
Р.Ахмедов
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