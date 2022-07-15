Представители Минобороны РФ обещали, что армянские войска будут выведены из Карабаха, но это обещание до сих пор не выполнено - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что представители Минобороны РФ обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена.

Глава государства отметил, что за 1 год и 8 месяцев, которые прошли после второй Карабахской войны, мало позитивных моментов вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

"К сожалению, негативных моментов больше. Одним из них, в частности, является то, что Армения уклоняется от выполнения вопросов, предусмотренных в декларации от 10 ноября 2020 года. Армения, как страна, проигравшая войну и подписавшая акт капитуляции, которым является декларация от 10 ноября 2020 года, взяла на себя определенные обязательства. Эти обязательства четко и ясно указаны в документе. Одним из них является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха. Но до сих пор этот вопрос не нашел своего решения. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но Армения тянет с этим", - подчеркнул Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия 2022 года.

Он добавил, что Азербайджан поднимал этот вопрос и перед военным руководством РФ и "несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня Минобороны РФ находились в Азербайджане, они обещали нашему министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха". "Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения", - подчеркнул он.

"Армения не выполняет этого обязательства, что противоречит декларации от 10 ноября. Российские миротворцы... их к этому не принуждают. Конечно, это неприемлемо. Мы (Азербайджан - ИФ) страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, то пусть открыто об этом скажет, мы будем знать, что нам делать в этом случаев. Каким будет наш ответ? Наверное, об этом сейчас неуместно говорить. Однако, это грубое нарушение (армянской стороной - ИФ) декларации от 10 ноября", - добавил Алиев.

А.Азизов