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Внешняя политика 15.07.2022 17:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал подписание нового соглашения с ЕС по энергобезопасности

В ближайшие дни Азербайджан и ЕС подпишут документ в сфере энергетической безопасности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В ближайшее время между Европейским Союзом и Азербайджаном будет подписан важный документ - документ по энергетической безопасности, который поднимет наше сотрудничество на более высокий уровень", - заявил Алиев на совещании в пятницу по итогам первого полугодия.

Президент Азербайджана, напомнив о своих неоднократных встречах и телефонных разговорах с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, отметил, что главной темой (обсуждений -ИФ) является нормализация азербайджано-армянских отношений.

"Однако в то же время ведутся широкие дискуссии относительно будущего развития отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном. В этом году осуществлялось активное сотрудничество с ЕС. Как вы знаете, мы работаем над новым соглашением (о стратегическом партнерстве -ИФ). Большая часть соглашения согласована, а несогласованные вопросы обсуждаются. Надеюсь, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы", - сказал он.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, АЛИЕВ, СОГЛАШЕНИЕ


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