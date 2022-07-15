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Внешняя политика 15.07.2022 19:19

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в Тбилиси

Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в субботу в Тбилиси, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"16 июля в Тбилиси состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", - сказал Унанян.

Ранее в пятницу о предстоящей в субботу встрече министров сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Завтра состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Это первая встреча между министрами, и мы надеемся, что будут результаты", - сказал Алиев.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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