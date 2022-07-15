Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в Тбилиси

Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в субботу в Тбилиси, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"16 июля в Тбилиси состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", - сказал Унанян.

Ранее в пятницу о предстоящей в субботу встрече министров сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Завтра состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Это первая встреча между министрами, и мы надеемся, что будут результаты", - сказал Алиев.