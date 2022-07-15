Алиев: Вопрос Карабаха закрыт, Карабах - это Азербайджан!

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский вопрос закрыт и Армении не следует поднимать тему статуса для этого региона Азербайджана.

"... в последнее время руководство Армении вновь начало заявлять о каком-то статусе (Карабаха - ИФ). Когда война завершилась и Армения подписала акт о капитуляции (10 ноября 2020 года - ИФ) между лидерами Азербайджана, России и Армении имелась устная договоренность о том, что вопроса статуса не касаемся. Армения некоторое время придерживалась этой договоренности. Однако, в последнее время это стало традицией... то премьер, то министр иностранных дел Армении говорят о статусе. Куда делся статус и что с ним стало, я говорил сразу после войны, не хочу повторяться. Если в Армении кто-то об этом забыл, то я могу повторить", - сказал Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия 2022 года.

По его словам, говорить о статусе для Армении является очень опасным вопросом. "Так как тогда и мы можем говорить о статусе, о статусе для Зангезура, который в ноябре 1920 года был оторван от Азербайджана. Мы же об этом не говорим, хотя и можем говорить, посмотрим каким тогда будет результат", - отметил он.

Алиев добавил, что Армения также пытается воскресить мертвую Минскую группу ОБСЕ. "Минская группа сошла со сцены. Мы (Азербайджан - ИФ) - как участник процесса говорим, что в Минской группе нет необходимости. (...). Сегодня между сопредседателями Минской группы, если сказать мягко, идет холодная война. Фактически они сами признали, что группа нефункциональна. Российская сторона заявляет, что Минская группа бездействует и то, что другие сопредседатели положили конец этому институту. Армянская же сторона каждую минуту говорит, что Минская группа так, Минская группа сяк. Что это значит? Мы за этими действиями (Армении - ИФ) видим территориальные претензии к нашей стране. (...) Возникает вопрос: чем будет заниматься Минская группа? Карабахский конфликт урегулирован, вопрос Карабаха - закрыт. Карабах - это Азербайджан! Об этом я говорил, справедливо говорил и сейчас об этом говорят все. В том числе и Армения", - сказал Алиев.

Президент добавил, что Азербайджан хочет мира. "Мы не хотим войны и никогда ее не хотели. (...) Мы ждем результатов завтрашней встречи глав МИД (Азербайджана и Армении - ИФ). После этого будут определены шаги, которые мы предпримем", - подчеркнул президент Азербайджана.

А.Азизов