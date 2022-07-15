Алиев заявил, что Азербайджан пока не будет открывать сухопутные границы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сухопутные границы страны будут оставаться закрытыми столько, сколько понадобится.

"К сожалению, Всемирная организация здравоохранения распространила информацию о необходимости возобновления масочного режима в некоторых странах. Мы, конечно, отслеживаем эту тенденцию. В самые тяжелые времена пандемии мы тоже закрывались, а потом открывались, когда ситуация улучшалась. Наши сухопутные границы закрыты и должны быть закрытыми. Для чего? Чтобы люди не заболевали. Потому что эта болезнь больше всего распространяется через сухопутные границы. Поэтому мы держим границы закрытыми. Сколько надо, столько и будем держать границы закрытыми - речь идет о сухопутных границах", - сказал Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия 2022 года.

По его словам, это делается с целью защиты здоровья граждан. "Мы это делаем с целью защиты здоровья людей, мы не хотим терять людей. Такова наша цель", - подчеркнул он.

Э.Шафиев