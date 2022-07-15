Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна выполнять пункты трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, касающиеся открытия транспортного сообщения с Нахчыванской автономной республикой через территорию Армении (Зангезурский коридор).

«Согласно заявлению от 10 ноября (2020 года - ИФ) должна быть установлена транспортная связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Армения согласилась на это и взяла на себя данное обязательство. Но мы до сих пор не получили такой возможности. Дорога через Лачин (для армян – ИФ) открыта. В декларации от 10 ноября мы взяли на себя обязательство, что эта дорога будет работать, и Азербайджан гарантирует безопасность этой дороги. Мы приняли это как обязательство и следуем ему. Но у нас нет возможности отправиться в Нахчыван из основной части Азербайджана. Мы не только не имеем возможности, мы не видим, чтобы на территории Армении шла какая-либо работа в этом направлении. На сегодняшний день отсутствует технико-экономическое обоснование строительства железной дороги на участке Мехри Зангезурского коридора. Ни один проект не может быть реализован без технико-экономического обоснования, а подготовка технико-экономического обоснования строительства железной дороги занимает несколько месяцев. Так что эта работа (в Армении – ИФ) еще не начата», - сказал Алиев на совещании в пятницу по итогам первого полугодия.

По его словам, Азербайджан до сих пор не получил даже маршрута данной дороги. «Маршрут дороги нам не дали. Прошел год и восемь месяцев (после окончания второй Карабахской войны – ИФ), и я много раз поднимал этот вопрос, в том числе трижды во время встреч с премьер-министром Армении и председателем Совета Европейского Союза. До сих пор нам не дают маршрут. Расстояние там составляет всего 40 километров. Там не может быть много маршрутов. Также понятно, что дорожных маршрутов, которыми можно пользоваться во все времена года и 24 часа в сутки, не так уж и много. Значит, причина, по которой нам не предоставлен этот маршрут, работа в этом направлении не ведется, технико-экономическое обоснование не подготовлено - Армения не хочет выполнять это обязательство, не признает его. Поэтому мы требуем то, что полагается нам по праву. Если мы соблюдаем все положения заявления от 10 ноября, то требуем того же от Армении», - подчеркнул глава государства.

Э.Шафиев