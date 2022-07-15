Алиев поручил правительству принять меры для увеличения объема грузоперевозок через Азербайджан

Президент Ильхам Алиев заявил, что поручил правительству выполнить комплекс мероприятий для увеличения объема грузоперевозок.

«Международный престиж нашей страны растет, расширяются возможности, увеличиваются доходы, улучшаются условия ведения бизнеса. Энергетика останется для нас одной из основных отраслей наряду с транспортом. В сфере транспорта наблюдается рост. Объем транзитных грузов увеличился примерно на 30%. За 5 месяцев это очень большой рост. По некоторым направлениям, особенно транспортному коридору по Север-Запад рост грузоперевозок составил 300%», - сказал Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия 2022 года.

По словам главы государства, создание Зангезурского коридора окажет важное влияние на объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан.

«Наше географическое положение и созданная инфраструктура, безусловно, позволяют нам стать очень важной транзитной страной. Транзитные грузоперевозки через Азербайджан увеличиваются с каждым годом, но в этом году рост особенно высокий. Следует учитывать и возможности Зангезурского коридора. Именно поэтому мы работаем быстрее, чтобы создать Зангезурский коридор. Задачи, которые предстоит решить в транспортной сфере, уже поставлены перед правительством», - отметил он.

Алиев также подчеркнул необходимость строительства новых судов для обеспечения грузоперевозок по Каспию. «Вновь хочу подчеркнуть, что наш судостроительный завод должен работать на полную мощность, производить максимально возможное количество судов, танкеров и паромов. Нужно вновь изучить возможности этого завода. Как мне сообщили, можно выпускать 6 танкеров, паромов, грузовых судов в год. Необходимо ориентироваться на спрос. Количество судов на Каспии увеличится. Необходимо обсудить этот вопрос с соседними странами. Может быть, мы договоримся с прикаспийскими странами о том, что не будем выпускать одинаковые суда. Потому что увеличение объемов грузоперевозок по Каспию – это уже реальность. В текущей ситуации мы к этому готовы», - отметил он.

Президент подчеркнул необходимость начала работ в рамках второй фазы расширения Международного морского торгового порта. «Правительству уже даны поручения. Также следует провести дноуглубительные работы. Потому что уровень воды в Каспийском море падает. Поэтому надо рыть новые каналы, чтобы корабли быстрее приходили и уходили. Поэтому предусмотрены и дноуглубительные работы. Необходимо расширение порта, строительство новых судов, работа всех наших транспортных структур как единого механизма. Раньше этого не было, как говорится, каждый тянул одеяло на себя. Теперь судоходство, порты, железные дороги должны работать как единый механизм. Проведены консультации под руководством премьер-министра. Конечно, при формировании бюджета на следующий год мы должны помнить об этом направлении. Потому что это повысит наши экономические возможности, в то же время повысится транзитный потенциал, будут созданы рабочие места, и мы - страна, не имеющая выхода к морю, станем очень серьезным транспортно-логистическим центром», - добавил Алиев.

Э.Шафиев