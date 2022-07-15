Азербайджан будет закупать высокотехнологичное вооружение - Алиев

Официальный Баку будет приобретать современное высокотехнологичное вооружение, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Заключены новые контракты, закупается и будет закуплена военная техника, вооружение и боеприпасы. Мы продолжаем свою работу в области армейского строительства», - сказал Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.

Президент отметил, что в текущем году предусмотренные в госбюджете расходы на оборону будут увеличены, дополнительные средства будут направлены на закупку оружия с высокими технологическими возможностями.

По словам президента, «закупка самой современной военной техники и вооружения необходимо, чтобы быть готовыми обеспечить защиту своих прав любыми путями»

Х.Насирзаде