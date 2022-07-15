Директор ЦРУ и секретарь Совбеза Армении обсудили переговорные процессы с Азербайджаном и Турцией

Директор ЦРУ Уильям Бернс в пятницу в Ереване встретился с секретарем Совета безопасности (СБ) Армении Арменом Григоряном.

Как сообщает пресс-служба СБ, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений Армении и США.

"Секретарь СБ Армении рассказал об атмосфере безопасности в регионе, представил существующие вызовы и подходы Армении по установлению мира в регионе", - отметили в СБ.

В ведомстве также сообщили, что в данном контексте Григорян и Бернс обсудили переговорные процессы между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией.