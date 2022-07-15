Алиев призвал правительство Азербайджана быть готовым к падению цен на нефть в условиях рецессии в мировой экономике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что правительству необходимо заложить правильную цену на нефть в госбюджете на 2023 год с учетом вероятной рецессии в мировой экономики.

«Рецессия в мировой экономике, скорее всего, неизбежна, и мы должны быть к ней готовы. Если рецессия случится, то она в первую очередь негативно отразится на цене на нефть. Поэтому необходимо заложить правильную цену на нефть в госбюджете на следующий год. Мы еще будем говорить об этом, время еще есть. Но, конечно, необходимо следить за процессами, происходящими в мире, потому что Азербайджан является частью мировой экономики», - сказал Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.

Вместе с тем глава государства заявил, что запланированные на будущий год работы «еще больше усилят» страну.

«Уверен, что работа, которую предстоит проделать в следующем году, еще больше укрепит нашу страну. Мы хотим, чтобы наша страна стала сильнее, а наш народ жил лучше», - добавил президент.

Первоначально бюджет Азербайджана на 2022 год был рассчитан из цены на нефть в $50 за баррель. В июне правительство инициировало поправки в госбюджете, в результате которых базовая цена на нефть в госбюджете была увеличена до $70 за баррель. При этом экспортная цена на азербайджанскую нефть на 2022 год заложена в $85 за баррель.

Э.Шафиев