Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 96.30 +0.46 Brent 99.57 +0.08

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 15.07.2022 22:59

Алиев призвал правительство активнее привлекать инвесторов в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительство активнее привлекать инвесторов, включая иностранных, в экономику страны.

«На сегодняшний день крупные компании обращаются для инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана, и число заявок увеличивается. (...) Инвестиционный климат, наше сотрудничество с крупными компаниями, политическая стабильность, и, конечно же, победа во Второй Карабахской войне еще больше убедили инвесторов в том, что рисков войны больше нет», - сказал Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.

Президент отметил, что в связи с ростом положительного отношения к Азербайджану на мировой арене, необходимо активнее привлекать инвестиций в ненефтяной сектор. Перспективу роста ненефтяного сектора президент также видит в развитии туристического сектора, в связи, с чем он дал поручение Госагентству по туризму усилить работу в этом направлении.

"В Азербайджане должны регулярно проводиться бизнес-форумы и инвестиционные конференции, чтобы мы могли представить наши возможности", - подчеркнул азербайджанский лидер.

По словам Алиева, необходимо больше привлекать иностранных инвесторов в промышленные зоны, действующие в регионах Азербайджана. В частности, президент отметил Джабраильский и Агдамский районы, где уже ведутся работы по созданию промышленных парков. "Я уверен, что у этих зон большие перспективы», - отметил Алиев.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ИНВЕСТИЦИИ, ЗАДАЧИ


Похожие новости


Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции до $20 млрд за счет новых проектов SOCAR - Алиев Азербайджан активно инвестирует в проекты за рубежом - Алиев Инвестиции в экономику Азербайджана в I квартале составили $3,5 млрд - Алиев Инвестиции в экономику Азербайджана в 2017 году составили около $15 млрд –Алиев Инвестиции Baku Agropark в теплицы составят 68 млн манатов Азербайджан намерен удвоить инвестиции в экономику Турции - Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az