Алиев призвал правительство активнее привлекать инвесторов в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительство активнее привлекать инвесторов, включая иностранных, в экономику страны.
«На сегодняшний день крупные компании обращаются для инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана, и число заявок увеличивается. (...) Инвестиционный климат, наше сотрудничество с крупными компаниями, политическая стабильность, и, конечно же, победа во Второй Карабахской войне еще больше убедили инвесторов в том, что рисков войны больше нет», - сказал Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.
Президент отметил, что в связи с ростом положительного отношения к Азербайджану на мировой арене, необходимо активнее привлекать инвестиций в ненефтяной сектор. Перспективу роста ненефтяного сектора президент также видит в развитии туристического сектора, в связи, с чем он дал поручение Госагентству по туризму усилить работу в этом направлении.
"В Азербайджане должны регулярно проводиться бизнес-форумы и инвестиционные конференции, чтобы мы могли представить наши возможности", - подчеркнул азербайджанский лидер.
По словам Алиева, необходимо больше привлекать иностранных инвесторов в промышленные зоны, действующие в регионах Азербайджана. В частности, президент отметил Джабраильский и Агдамский районы, где уже ведутся работы по созданию промышленных парков. "Я уверен, что у этих зон большие перспективы», - отметил Алиев.
Х.Насирзаде
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