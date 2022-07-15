Алиев поручил начать переговоры с потенциальными покупателями электроэнергии из Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал правительство принять меры для увеличения потенциала экспорта электроэнергии до 5 тыс. МВт в год, а также начать переговоры с потенциальными странами-покупателями

«Зангезурский (энергетический – ИФ) коридор, кабель, который будет проложен по дну Черного моря, традиционная линия Азербайджан-Грузия-Турция, электросоединение Иран-Азербайджан - вся эта инфраструктура нуждается в пересмотре. Если мы можем экспортировать в среднем 1 тыс. МВт электроэнергии в год, то у нас должен быть такой потенциал, чтобы мы могли экспортировать 5 тыс. МВт электроэнергии в год», - сказал Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.

По его словам, в этой связи были даны поручения АО «Азерэнержи».

Он также поручил правительству и соответствующим структурам «капитально сделать эту работу». «То есть не надо довольствоваться дополнительными 1 тыс. МВт или 1,5 тыс. МВт. Может нам стоит вложить больше инвестиций, но давайте сделаем это так, чтобы завтра, когда мы будем производить больше энергии, не было проблем с экспортом», - сказал Алиев.

Президент также отметил необходимость начать переговоры с потенциальными покупателями электроэнергии. «На мой взгляд, мы не должны ждать, пока кто-то придет и постучит в нашу дверь, в этом году мы должны сами определить возможные рынки. Туда должны быть отправлены делегации, должны быть проведены переговоры и согласованы условия, потому что за этим будущее. Мы все прекрасно знаем, что инвестиции в традиционные источники энергии прекратятся. Водород, зеленый водород, электричество – это виды энергии будущего. Мы ни на шаг не должны отставать в этом, наоборот, а должны идти вперед, и у нас есть все возможности», - подчеркнул глава государства.

Алиев добавил, что правительство также изучает предложения нескольких компаний по строительству ветряных электростанций на Каспии. «У нас есть огромный источник энергии, такой как Каспийское море. Это уже отмечают и международные эксперты. Предварительные предложения по строительству ветряных электростанций на Каспии поступили от нескольких крупных компаний. Сейчас они изучаются и анализируются, как со стороны Минэнерго, так и Минэкономики», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что потенциал Каспийского моря по развитию ветроэнергетики известен и привлекателен для иностранных инвесторов, и это дает основания считать, что проблем с инвестициями в эту сферу не возникнет: «Должен также сказать, что конкуренция между крупными компаниями в этой сфере уже есть, и конкуренция очень серьезная. Я не хочу сейчас называть эти компании. Однако, количество желающих инвестировать в эту сферу достаточно велико. Поэтому мы сделаем правильный выбор. То есть я хочу сказать, что не вижу здесь дефицита инвестиций».

Алиев напомнил, что в настоящее время Азербайджан экспортирует электроэнергию традиционным путем – по существующим высоковольтным линиям.

«Однако, в перспективе мы можем организовать экспорт электроэнергии по Зангезурскому коридору, и Европа уже представила новый проект. Также есть проект строительства кабеля по дну Черного моря из Грузии в Румынию, и мы тоже проявляем интерес к этому проекту. То есть в этой сфере имеются большие перспективы. В то же время это позволит нам экономить природный газ и экспортировать сэкономленный природный газ, особенно с учетом того, что спрос на наш газ сейчас резко вырос. Причина этого понятна, и мы, безусловно, работаем в этом направлении», - добавил Алиев.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году в соседние страны экспортировал 1,6 тыс. МВт электроэнергии. При этом президент Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан должен работать в направлении организации экспорта электроэнергии в Европу.

Н.Аббасова