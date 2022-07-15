На западе Азербайджана построят предприятие по производству алюминиевой продукции, инвестиции в проект на первом этапе составят $132 млн

"Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK) и германская «Achenbach Buschhütten» создадут совместное производство по производству алюминиевой продукции, инвестиции в проект на первом этапе составят $132 млн, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Сегодня между ASK и германской «Achenbach Buschhütten» подписан договор по созданию совместного предприятия для производства алюминиевой продукции», - сказал Джаббаров в пятницу на совещании с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященного итогам первого полугодия.

Министр отметил, что в рамках проекта в Гяндже (второй город Азербайджана) будет создано предприятие по производству продукции алюминиевого проката мощностью 105 тыс. тонн продукции в год. «На первом этапе инвестиции в проект составят $132 млн», - добавил Джаббаров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK). Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

Р.Ахмедов