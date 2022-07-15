Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам I полугодия составила 12,9%

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что инфляция в стране по итогам первого полугодия составила 12,9%.

«В январе-июне текущего года инфляция (среднегодовая – ИФ) составила 12,9%, в том числе по продовольственным товарам – 19%», - сказал Джаббаров в пятницу на совещании с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященного итогам первого полугодия.

Министр отметил, что правительство, на основании поручения президента, утвердила специальный план действий по антиинфляционной политике в стране и в настоящее время реализует его.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7%.

Согласно обновленным прогнозам министерства экономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году составит 12,5%.

Р.Ахмедов