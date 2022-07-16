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Финансы 16.07.2022 00:22

Операционная прибыль SOCAR в I квартале 2022г составила порядка 3 млрд манатов

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров положительно оценивает потенциал дивидендных платежей в госбюджет со стороны большинства крупных государственных компаний и банков.

«Большинство (крупных – ИФ) госпредприятий, переданных в управление «Азербайджанского инвестиционного холдинга», в первом квартале 2022 года получили положительные финансовые результаты, как и в 2021 году. В частности, SOCAR, AzerGold, «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», Бакинский международный морской торговый порт, Международный банк Азербайджана (ABB), Azər-Turk Bank завершили 2021 год с операционной прибылью. В целом, мы положительно оцениваем возможность выплаты дивидендов со стороны большинства этих компаний», - сказал Джаббаров в пятницу на совещании с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященного итогам первого полугодия.

По его словам, самая крупная госкомпания – SOCAR – в 2021 году получила операционную прибыль в размере 8 млрд манатов, что является историческим рекордом. «Чистая прибыль компании в 2021 году составила 2,1 млрд манатов. В тоже время по итогам первого квартала 2022 года прибыль (операционная – ИФ) компании составила порядка 3 млрд манатов, т.е. сохраняется тенденция роста», - добавил министр.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГОСКОМПАНИИ, ДИВИДЕНДЫ, ПОТЕНЦИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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