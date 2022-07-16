Количество случаев COVID-19 в мире превысило 561,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 561 млн 411 тыс. 948, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 367 тыс. 852 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 89 млн 453 тыс. 76 и 1 млн 23 тыс. 736.

Индия - 43 млн 730 тыс. 71 и 525 тыс. 660.

Бразилия - 33 млн 250 тыс. 117 и 675 тыс. 90.

Франция - 32 млн 881 тыс. 645 и 151 454 (данные на утро четверга, в пятницу и субботу не обновлялись).

Германия - 29 млн 692 тыс. 989 и 142 тыс. 533.

Великобритания - 23 млн 280 тыс. 957 и 182 тыс. 262 (данные на утро четверга, в пятницу и субботу не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 819,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 131, Франции - 2 тыс. 297, Германии - 1 тыс. 690, Великобритании - 2 тыс. 647. Данные по США не приводятся.