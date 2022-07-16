Эр-Рияд обязался поддерживать баланс на мировом нефтяном рынке - Белый дом

Саудовская Аравия в целях поддержания развития глобальной экономики взяла на себя обязательство поддерживать баланс на мировом рынке нефти, сообщил Белый дом по итогам переговоров президента США Джо Байдена с саудовским руководством.
"Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс на мировом нефтяном рынке для устойчивого экономического роста", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Соединенные Штаты "приветствовали увеличение уровня производства на 50% по сравнению с тем, что было запланировано на июль и август".
"Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогли и помогут значительно стабилизировать рынки", - подчеркнул Белый дом.
Байден заявил по итогам переговоров, что у него и руководителей Саудовской Аравии "состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире".
По словам Байдена, в случае с нефтью он делает "все возможное, чтобы увеличить объем поставок в США".
Американский лидер отметил, что саудовская сторона "соглашается с тем, что это срочный вопрос".
"Ожидаю, что мы увидим дальнейшие шаги в ближайшие недели", - сказал он.
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