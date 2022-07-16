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Эр-Рияд обязался поддерживать баланс на мировом нефтяном рынке - Белый дом

Саудовская Аравия в целях поддержания развития глобальной экономики взяла на себя обязательство поддерживать баланс на мировом рынке нефти, сообщил Белый дом по итогам переговоров президента США Джо Байдена с саудовским руководством.

"Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс на мировом нефтяном рынке для устойчивого экономического роста", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Соединенные Штаты "приветствовали увеличение уровня производства на 50% по сравнению с тем, что было запланировано на июль и август".

"Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогли и помогут значительно стабилизировать рынки", - подчеркнул Белый дом.

Байден заявил по итогам переговоров, что у него и руководителей Саудовской Аравии "состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире".

По словам Байдена, в случае с нефтью он делает "все возможное, чтобы увеличить объем поставок в США".

Американский лидер отметил, что саудовская сторона "соглашается с тем, что это срочный вопрос".

"Ожидаю, что мы увидим дальнейшие шаги в ближайшие недели", - сказал он.

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Тэги: США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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