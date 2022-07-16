Британский депутат Тугенхат выступил лучше своих соперников на дебатах кандидатов на пост лидера консерваторов

Председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тугендхат произвел лучшее впечатление на зрителей на первых дебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает Sky News со ссылкой на опрос.

"Опрос среди 1 тыс. избирателей показал, что консерватор Том Тугендхат показал наилучшие результаты на дебатах. 36% опрошенных согласились с этим", - передает телеканал.

Отмечается, что 25% опрошенных выступили за бывшего главу Минфина Риши Сунака, который "занял второе место".

Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт и экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох делят между собой третье место - за них высказались 12% респондентов.

Глава МИД Лиз Трасс, по мнению опрошенных, "заняла последнее место" на дебатах, в ее поддержку высказались 6%.

В ходе дебатов кандидатам задали вопрос о честности подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона и попросили сказать, почему британцы должны им довериться. Претендентов также спросили, как они собираются решать вопрос роста цен на энергию, создавать зеленую экономику и снижать налоги.

За пост лидера консервторов и премьера Великобритании борются пять кандидатов: Сунак, Мордонт, Трасс, Баденох и Тугендхат. Процесс выбора нового лидера партии стартовал 13 июля. Консервативная партия проведет ряд голосований до тех пор, пока не останется всего два кандидата. После этого члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного так называемым "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в британской Палате общин).

8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.