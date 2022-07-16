Британский депутат Тугенхат выступил лучше своих соперников на дебатах кандидатов на пост лидера консерваторов

Председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тугендхат произвел лучшее впечатление на зрителей на первых дебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает Sky News со ссылкой на опрос.
"Опрос среди 1 тыс. избирателей показал, что консерватор Том Тугендхат показал наилучшие результаты на дебатах. 36% опрошенных согласились с этим", - передает телеканал.
Отмечается, что 25% опрошенных выступили за бывшего главу Минфина Риши Сунака, который "занял второе место".
Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт и экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох делят между собой третье место - за них высказались 12% респондентов.
Глава МИД Лиз Трасс, по мнению опрошенных, "заняла последнее место" на дебатах, в ее поддержку высказались 6%.
В ходе дебатов кандидатам задали вопрос о честности подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона и попросили сказать, почему британцы должны им довериться. Претендентов также спросили, как они собираются решать вопрос роста цен на энергию, создавать зеленую экономику и снижать налоги.
За пост лидера консервторов и премьера Великобритании борются пять кандидатов: Сунак, Мордонт, Трасс, Баденох и Тугендхат. Процесс выбора нового лидера партии стартовал 13 июля. Консервативная партия проведет ряд голосований до тех пор, пока не останется всего два кандидата. После этого члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного так называемым "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в британской Палате общин).
8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.
Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.
Алиев освободил от должности председателя ГТК Азербайджана
На встрече со спецпредставителем ЕС обсуждалось выполнение Баку и Ереваном взятых на себя обязательств - Байрамов
В Тбилиси рассчитывают на успех азербайджано-армянских переговоров
Операционная прибыль SOCAR в I квартале 2022г составила порядка 3 млрд манатов
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам I полугодия составила 12,9%
На западе Азербайджана построят предприятие по производству алюминиевой продукции, инвестиции в проект на первом этапе составят $132 млн
СГБ Азербайджана сообщила об арестах должностных лиц таможенных органов
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 561,4 млн - университет Хопкинса
Алиев заявил, что Азербайджан пока не будет открывать сухопутные границы
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготный кредит от Yelo Bank для именинников!
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ