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Дальнее зарубежье 16.07.2022 10:59

Саудовская Аравия и США подписали 18 документов о сотрудничестве

В результате визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию стороны подписали 18 документов о сотрудничестве в различных сферах, сообщило саудовское государственное информагентство SPA.

"Министры энергетики, инвестиций, связи и здравоохранения Саудовской Аравии заключили 18 соглашений со своими американскими коллегами. Вышеупомянутые соглашения открывают новые возможности для совместного сотрудничества в области инвестиций, энергетики, информационных технологий, космоса и здравоохранения", - говорится в сообщении.

Администрация американского лидера ранее информировала, что Эр-Рияд в целях поддержания развития глобальной экономики обязался поддерживать баланс на мировом рынке нефти.

"Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс на мировом нефтяном рынке для устойчивого экономического роста", - сообщили в Белом доме.

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Тэги: МИР, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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