Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила об арестах должностных лиц таможенных органов, в том числе начальника Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) страны Масума Расулова.
Там отметили, что на основании поступившей информации были проведены комплексные оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному 10 июня 2022 года в СГБ.
В ведомстве сообщили, что Расулов был задержан 14 июля 2022 года и привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение вверенного государственного имущества в особо крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса (УК) Азербайджана.
В частности, ему вменяется присвоение под видом оказания услуг и выполнения работ денежных средств, перечисленных на счета обществ с ограниченной ответственностью (ООО) Azerbaijan Legal Consulting International Services, Nanoc, Veqa-Servis, Meqan Group, Omega Servis IKO и Delta Servis IKO.
Кроме того, в ведомстве рассказали о привлечении к уголовной ответственности по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана Эхтирама Халилова, занимавшего должность директора объединения «Азертерминалкомплекс» при ГТК страны. 22 июня 2022 года решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
У СГБ возникли подозрения в том, что Халилов занижал реальную стоимость и реализацию товаров и транспортных средств, переданных в государственную собственность, и посредством своих подчиненных неоднократно получал взятки в крупном размере за эти противоправные действия от ряда лица, в том числе Гуламова, Гаджиева, Тагиева, Ибрагимова, Панахова, Абдуллаева, Мусаева, Гумбатова и Алиева.
Помимо этого, отметили в ведомстве, к уголовной ответственности по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана привлечены заместитель начальника Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту ГТК страны Рашад Бабаев и заместитель начальника отдела по дорожным налогам Шукюр Сафаров. 1 июля 2022 года решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
Согласно СГБ, данные лица, используя посредников, неоднократно получали взятки в крупном размере от владельцев иностранных грузовых автомобилей взамен на беспрепятственный пропуск транспортных средств через таможенные пункты пропуска.
Р.Керимов
Алиев освободил от должности председателя ГТК Азербайджана
На встрече со спецпредставителем ЕС обсуждалось выполнение Баку и Ереваном взятых на себя обязательств - Байрамов
В Тбилиси рассчитывают на успех азербайджано-армянских переговоров
Операционная прибыль SOCAR в I квартале 2022г составила порядка 3 млрд манатов
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам I полугодия составила 12,9%
На западе Азербайджана построят предприятие по производству алюминиевой продукции, инвестиции в проект на первом этапе составят $132 млн
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Власти Японии призвали Mitsui и Mitsubishi сохранить долю в проекте «Сахалин-2»
Встреча министров финансов G20 может ограничиться итоговым заявлением председателя - СМИ
США и Франция обсудили Украину, продовольственный кризис и Иран
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготный кредит от Yelo Bank для именинников!
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ