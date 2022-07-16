Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила об арестах должностных лиц таможенных органов, в том числе начальника Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) страны Масума Расулова.

Там отметили, что на основании поступившей информации были проведены комплексные оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному 10 июня 2022 года в СГБ.

В ведомстве сообщили, что Расулов был задержан 14 июля 2022 года и привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение вверенного государственного имущества в особо крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса (УК) Азербайджана.

В частности, ему вменяется присвоение под видом оказания услуг и выполнения работ денежных средств, перечисленных на счета обществ с ограниченной ответственностью (ООО) Azerbaijan Legal Consulting International Services, Nanoc, Veqa-Servis, Meqan Group, Omega Servis IKO и Delta Servis IKO.

Кроме того, в ведомстве рассказали о привлечении к уголовной ответственности по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана Эхтирама Халилова, занимавшего должность директора объединения «Азертерминалкомплекс» при ГТК страны. 22 июня 2022 года решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

У СГБ возникли подозрения в том, что Халилов занижал реальную стоимость и реализацию товаров и транспортных средств, переданных в государственную собственность, и посредством своих подчиненных неоднократно получал взятки в крупном размере за эти противоправные действия от ряда лица, в том числе Гуламова, Гаджиева, Тагиева, Ибрагимова, Панахова, Абдуллаева, Мусаева, Гумбатова и Алиева.

Помимо этого, отметили в ведомстве, к уголовной ответственности по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана привлечены заместитель начальника Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту ГТК страны Рашад Бабаев и заместитель начальника отдела по дорожным налогам Шукюр Сафаров. 1 июля 2022 года решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Согласно СГБ, данные лица, используя посредников, неоднократно получали взятки в крупном размере от владельцев иностранных грузовых автомобилей взамен на беспрепятственный пропуск транспортных средств через таможенные пункты пропуска.

Р.Керимов