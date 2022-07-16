США и Франция обсудили Украину, продовольственный кризис и Иран

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и генеральный секретарь МИД Франции Фрасуа Деллатр в ходе состоявшейся беседы обсудили ситуацию вокруг Украины, включая продовольственную безопасность, а также иранскую ядерную проблему, сообщил американский госдепартамент.

"Они обсудили продолжающиеся совместные усилия по оказанию поддержки Украине", - говорится в сообщении.

В госдепе отметили, что стороны также коснулись "важной работы по смягчению вызовов глобальной продовольственной безопасности".

Дипломаты двух стран "согласились с настоятельной необходимостью для Ирана отказаться от требований, выходящих за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и осуществить взаимный возврат к полному выполнению соглашения".

Кроме того, были затронуты вопросы вступления Албании и Северной Македонии в ЕС, оказания помощи Гаити, в том числе "важность продления мандата политической миссии ООН в Гаити", сообщило внешнеполитическое ведомство США.