В Грузии поддержали проведение азербайджано-армянских переговоров

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу в рамках своего визита в Грузию встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили, который отметил, что в Тбилиси поддерживают проведение азербайджано-армянских переговоров. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Байрамов в субботу посещает с рабочим визитом Грузию. В программе визита были запланированы встречи с премьер-министром Грузии, министром иностранных дел этой страны и главой МИД Армении.

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что на встрече с Гарибашвили Байрамов отметил, что существующие между Азербайджаном и Грузией традиционные дружественные, добрососедские отношения, стратегическое партнерство основываются на прочном фундаменте. Он подчеркнул, что «политический диалог на высоком уровне между двумя странами и интенсивные взаимные визиты придают позитивный импульс дальнейшему развитию отношений».

Глава МИД поблагодарил грузинскую сторону за предоставление площадки в Тбилиси для проведения встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении и проинформировал о шагах, предпринятых для нормализации отношений между Баку и Ереваном в постконфликтный период.

В свою очередь Гарибашвили отметил, что Грузия приветствует усилия по достижению мира и поддерживает этот процесс, подчеркнув важность встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

Он выразил удовлетворение динамичным развитием азербайджано-грузинских отношений.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в экономике, торговле, энергетике, транспорте, гуманитарной сфере, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Керимов