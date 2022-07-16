Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 96.30 +0.46 Brent 99.57 +0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.07.2022 15:27

Встреча министров финансов G20 может ограничиться итоговым заявлением председателя - СМИ

Раскол стран, входящих в G20, в связи с ситуацией вокруг Украины, скорее всего, не позволит согласовать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов и руководителей центробанков группы крупнейших экономик мира, проходящей на индонезийском острове Бали, сообщают СМИ со ссылками на источники.

"Мы не ожидаем коммюнике", - сказал один из источников.

По мнению собеседников журналистов, итоги встречи в своем заявлении подведет министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати.

Выступая с приветственным словом на открытии встречи, он призвал страны "двадцатки" предпринимать конкретные действия и взаимодействовать, преодолеть разногласия, чтобы реагировать на глобальные вызовы и помочь странам с низким уровнем дохода решить проблему роста цен на продовольствие и энергоресурсы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ИНДОНЕЗИЯ, G20

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az