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Дальнее зарубежье 16.07.2022 15:55

Власти Японии призвали Mitsui и Mitsubishi сохранить долю в проекте «Сахалин-2»

Правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi приложить усилия к тому, чтобы сохранить свои доли в российском проекте по сжижению природного газа "Сахалин-2" с приходом нового оператора, сообщило японское издание Nikkei.

"У компаний есть доли, поэтому мы договорились, что они должны крепко держаться за них", - заявил журналистам японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда после встречи с премьер-министром Фумио Кисидой в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин 30 июня текущего года подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

В соответствии с указом, оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов будет заменен на российское ООО. К нему перейдут все права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy, созданное в рамках СРП, подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации.

Nikkei пишет, что Россия может отказывать в просьбах инвестировать в проект при новом операторе, а это означает, что текущие доли японских компаний в "Сахалине-2", по сути, будут реквизированы для продажи российским компаниям.

По информации издания, несмотря на потенциальные риски, японское правительство хочет, чтобы Mitsui и Mitsubishi сохранили доли в "Сахалине-2" ради энергоснабжения страны. Проект производит 10 млн тонн СПГ в год. В Японию поставляется шесть млн тонн, что составляет около 10% от общего объема японского импорта.

Nikkei отмечает, что в соответствии с санкциями "большой семерки" против России Япония в настоящее время запрещает своим компаниям владеть десятью или более процентами акций российского бизнеса. Правительство Японии планирует рассматривать любые сделки, связанные с новым оператором "Сахалина-2" как меру поддержания существующих японских интересов в проекте, а не как новые инвестиции.

Одновременно Япония может продолжать закупать СПГ в рамках проекта без участия компаний, приобретающих доли у нового оператора, при условии наличия действующих контрактов. Но вероятность срыва поставок увеличится. Японское правительство решило, что компаниям не следует добровольно отказываться от участия в проекте при новом российском операторе, сообщает Nikkei.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, ГАЗ


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