На встрече со спецпредставителем ЕС обсуждалось выполнение Баку и Ереваном взятых на себя обязательств - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что на прошедшей в пятницу в Баку встрече со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром обсуждались ситуация в регионе, шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном и выполнение сторонами взятых на себя обязательств.

«Состоялся интересный обмен мнениями по текущей ситуации в регионе, предпринимаемым шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе по вопросам, связанным с выполнением сторонами взятых на себя обязательств», - написал в субботу в твиттере.

Ранее Клаар, посетивший накануне Азербайджан, назвал «отличными» встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым.

Р.Керимов