Алиев освободил от должности председателя ГТК Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу освободил от должности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) страны Сафара Мехтиева. Текст документа опубликован на сайте главы государства. Р.Керимов

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