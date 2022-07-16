Алиев освободил от должности председателя ГТК Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу освободил от должности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) страны Сафара Мехтиева.
Текст документа опубликован на сайте главы государства.
Р.Керимов
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