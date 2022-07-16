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Внутренняя политика 16.07.2022 16:38

Алиев освободил от должности председателя ГТК Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу освободил от должности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) страны Сафара Мехтиева.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТАМОЖНЯ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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