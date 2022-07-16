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Спорт 16.07.2022 18:06

Баку примет ЧЕ по художественной гимнастике 2023 года

Столица Азербайджана Баку примет чемпионат Европы (ЧЕ) по художественной гимнастике 2023 года, сообщила в субботу Европейская гимнастика в твиттере.

«Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года перенесен в Баку!» - отмечается в твите.

Там уточнили, что соревнования пройдут с 17 по 21 мая.

В Баку уже проводились чемпионаты Европы по художественной гимнастике в 2007, 2009, 2014 и 2019 годах.

Ранее предполагалось, что континентальное первенство 2023 года пройдет в Москве, однако из-за ситуации в Украине соревнования были перенесены в другой город.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, СПОРТ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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