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Финансы 16.07.2022 18:50

«Азерсыгорта» реорганизуют в ОАО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал указ о реорганизации государственной страховой коммерческой компании «Азерсыгорта» в открытое акционерное общество (ОАО).

Распоряжением главы государства, подписанным в тот же день, утвержден состав совета директоров общества, состоящий из трех человек. Его возглавит заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов. В состав совета директоров включены заместитель генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ) Хайям Мамедов и заместитель заведующего отделом политики по финансовым услугам Минфина страны Гюндуз Алиев.

Тексты обоих документов опубликованы на сайте главы государства.

«Азерсыгорта» была создана в 1991 году. Компания входит в пятерку ведущих компаний в Азербайджане по объему собираемых премий и производимых страховых выплат. Уставный капитал равен 9 млн манатов.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, АЗЕРСЫГОРТА


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