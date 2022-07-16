«Азерсыгорта» реорганизуют в ОАО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал указ о реорганизации государственной страховой коммерческой компании «Азерсыгорта» в открытое акционерное общество (ОАО).
Распоряжением главы государства, подписанным в тот же день, утвержден состав совета директоров общества, состоящий из трех человек. Его возглавит заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов. В состав совета директоров включены заместитель генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ) Хайям Мамедов и заместитель заведующего отделом политики по финансовым услугам Минфина страны Гюндуз Алиев.
Тексты обоих документов опубликованы на сайте главы государства.
«Азерсыгорта» была создана в 1991 году. Компания входит в пятерку ведущих компаний в Азербайджане по объему собираемых премий и производимых страховых выплат. Уставный капитал равен 9 млн манатов.
Р.Керимов
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