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Дальнее зарубежье 16.07.2022 19:17

Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

В Китае вывели на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли для пополнения спутниковой группировки SuperView Neo, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"16 июля в 06:57 "Чанчжэн-2C" стартовал с космодрома Тайюань и успешно вывел спутники SuperView Neo-2-01 и SuperView Neo-2-02 на намеченную орбиту", - говорится в сообщении.

По данным корпорации, запуск был осуществлен в интересах дочернего предприятия CASC - China Siwei Surveying and Mapping Technology, которое занимается разработкой и внедрением технологий в сферах геодезии и картографии, а также является ведущей китайской компанией по предоставлению данных со спутников и геопространственной информации.

Спутниковые аппараты SuperView Neo 1-03 и SuperView Neo 1-04 были разработаны Китайской академией космических технологий (CAST). Оба спутника используются для дистанционного зондирования Земли и обладают сверхвысоким пространственным разрешением 0,5 м.

В задачах аппаратов - мониторинг окружающей среды, сбор данных для создания экологичной среды, предупреждение и борьба со стихийными бедствиями. Также спутники планируют использовать для контроля за водными ресурсами, формирования 3D-изображений и моделирования городской среды на основе получаемых данных.

Всего в группировку должны войти 28 спутников.

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Тэги: МИР, КИТАЙ, КОСМОС, СПУТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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