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Внешняя политика 16.07.2022 20:29

Байрамов на встрече с Мирзояном заявил о необходимости вывода ВС Армении с территории Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в субботу в Тбилиси (Грузия) заявил о необходимости выполнения всех положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, в частности, вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, опубликованном на сайте ведомства по итогам двусторонней встречи.

В ходе встречи Байрамов отметил, что все усилия должны быть направлены на достижение прогресса в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией, «исходя из постконфликтных реалий, возникших после разрешения вооруженного конфликта между двумя государствами». В этом контексте, продолжили в министерстве, «подчеркнута необходимость выполнения всех положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, в частности, вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана».

В ходе встречи Байрамов обратил внимание на важность выяснения судьбы почти 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что на встрече стороны коснулись ряда вопросов, связанных с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, обсудили выполнение взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах.

Главы ведомств подчеркнули, что придают большое значение продолжению прямого диалога между Азербайджаном и Арменией, и выразили признательность грузинской стороне за организацию встречи, говорится в сообщении.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВСТРЕЧА, МИД, ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ


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