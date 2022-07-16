Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 96.30 +0.46 Brent 99.57 +0.08

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 16.07.2022 21:15

«Бавария» договорилась о переходе Левандовски в «Барселону»

"Бавария" достигла устной договоренности с "Барселоной" о переходе нападающего Роберта Левандовски, сообщает сайт немецкой команды.

"Мы согласились отпустить Роберта Левандовски. У нас есть устная договоренность с "Барселоной", но контракт еще не подписан", - сказал директор мюнхенского клуба Оливер Кан, чьи слова приводятся на сайте.

33-летний Левандовски стал лучшим игроком (The Best Men`s Player) 2021 года по версии ФИФА. В составе "Баварии" игрок восемь раз становился чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов (2020), Суперкубок УЕФА (2019-20) и клубный чемпионат мира (2020).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, СПОРТ, ФУТБОЛ


Похожие новости


Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros Польская теннисистка Швентек вновь выиграла Roland Garros «Реал» обыграл «Ливерпуль» и стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов «Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций «Манчестер Сити» стал восьмикратным чемпионом Англии по футболу

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az