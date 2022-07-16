Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 96.30 +0.46 Brent 99.57 +0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.07.2022 22:00

Жара устанавливает температурные рекорды во Франции

Во Франции июльская жара продолжает набирать силу, в южных городах страны Ним и Безье она достигла рекордных показателей, сообщил в субботу телеканал BFMTV.

Впервые температура в Ниме и Безье в июле превысила 40 градусов, это исторический рекорд для них, отмечает канал.

Так, в Ниме предыдущий июльский рекорд был зарегистрирован в 2019 году при 38,8 градуса. За сто лет наблюдений температура впервые поднялась в городе до 40 градусов в июле.

Для Безье, отмечает BFMTV, 40,4 градуса - это "абсолютный рекорд коммуны". В 2019 году в этих местах впервые была зарегистрирована температура в 39,7 градуса.

При этом национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" предупреждает, что беспрецедентные пики жары ожидаются в разных местах страны в понедельник.

В ожидании продолжительной жары и в связи с сильной засухой местные власти принимают противопожарные меры. Из-за высокой температуры муниципалитет Нима отменил традиционный фейерверк по случаю национального праздника 14 июля. Граждан призывают к предельной осторожности при посещении лесных массивов.

Как сообщалось, пожарные в ряде регионов Франции ведут активную борьбу с сильными лесными пожарами. На юго-западе, в департаменте Жиронда, огонь уже уничтожил 7,5 тыс. гектаров лесных массивов. Более 11 тыс. человек эвакуированы. При этом, согласно прогнозам, ситуация с пожарами вряд ли улучшится до воскресенья. Почти 1 тыс. пожарных задействована в тушении пожаров в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции. Для ликвидации пожаров привлекли специализированную авиацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ФРАНЦИЯ, ЖАРА, РЕКОРД


Похожие новости


США и Франция обсудили Украину, продовольственный кризис и Иран Макрон вновь призвал установить мир на Украине Коронавирус меняет ход глобализации в мире - министр финансов Франции Миру грозит торговая "холодная война" из-за США и КНР - министр финансов Франции Президент Франции надеется на победу в мире духа примирения над цинизмом и раскатами орудий Ле Пен обещает в случае избрания президентом вернуть Франции уважение на мировой арене

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az