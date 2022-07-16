В России за сутки COVID-19 заболели 4,7 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 4,7 тыс. случаев, госпитализированы более 1,3 тыс. человек, скончался 41 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"По состоянию на 16 июля в РФ выявлено 4 698 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 314 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,8%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 41 человек, накануне штаб сообщал о 40 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 4 тыс. 457 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 241. Третий день подряд суточный прирост заболевших превышает 4 тыс., тем самым вернувшись к показателям начала июня.
"Выздоровели за сутки 2 879 человек, или на 1,7% меньше в сравнении с 15 июля", - добавили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 485 тыс. 632 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 тыс. 835 умерших и 17 млн 906 тыс. 326 выздоровевших.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется.
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