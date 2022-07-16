Генпрокурор Таджикистана отмечает рост терроризма и экстремизма в стране

В Таджикистане за полгода увеличилось число террористов и экстремистов, заявил генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон, сообщает Национальное информационное агентство "Ховар".

По его словам, экстремизм и терроризм - ключевые опасности современного мира, а борьба с ними - важнейшая задача правоохранительных органов.

"За первое полугодие выявлено и зарегистрировано 720 таких преступлений, это на 106 противоправных деяний больше, чем за первые 6 месяцев 2021 года", - отметил Рахмон.

В целом, по его данным, в Таджикистане с января по июнь 2022 года правоохранители возбудили 2487 уголовных дел, к административной ответственности привлечено более 20 тыс. человек. Отмечается, что с января по май в стране зафиксировано более 10 тыс. преступлений, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.