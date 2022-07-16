В Грузии подтвердили задержание бывшего замглавы СГБ Гогашвили

В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии подтверждают факт задержания бывшего заместителя главы СГБ Сосо Гогашвили.

Как заявили в субботу журналистам в пресс-службе СГБ, задержание было проведено в рамках текущего расследования.

По данным пресс-службы, на основании судебного решения был проведен обыск в доме Гогашвили, в результате которого было принято решение о задержании.

О других деталях задержания и расследования в СГБ на данном этапе не сообщают.

Гогашвили занимал пост замглавы Службы государственной безопасности Грузии в 2015-2018 годах, в 2014 году он занимал должность начальника генеральной инспекции МВД.