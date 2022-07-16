В Латвии увидели угрозу нацбезопасности в интервью Лукашенко юным репортерам

МИД Латвии инициировал разбирательство в связи с интервью, взятым у президента Беларуси Александра Лукашенко воспитанниками Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV, сообщил глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич.
"МИД обратился к ответственным учреждениям с просьбой дать оценку действиям Academy KidsTV. Из-за грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участия в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена", - написал министр иностранных дел Латвии в твиттере.
Также о разбирательстве по этому факту в эфире латвийского новостного канала TV3 сообщили представители Службы государственной безопасности Латвии. Сообщается, что будет проведена оценка "возможных угроз национальной безопасности".
Ранее латвийские СМИ сообщили, что воспитанники и представители Academy KidsTV ездили в белорусский город Витебск для участия в международном фестивале "Славянский базар". В Academy KidsTV комментировали, что "Славянский базар" - это "красивый детский конкурс, в котором участвуют 23 страны", поэтому организация не видит принципиальных причин, по которым они не могли бы поехать в Белоруссию.
В четверг близкий к пресс-службе белорусского президента telegram-канал "Пул Первого" сообщал, что во время визита Лукашенко на "Славянский базар" его "прямо перед сценой подловили журналисты рижской детской Академии Радио и телевидения. Перед тем как приехать в фестивальный Витебск ребята написали письмо в пресс-службу президента, с просьбой помочь в организации интервью с Первым!.. Интервью, конечно, состоялось".
Telegram-канал также приводит цитату из письма академии, в которой сказано: "Уверены, что в данной ситуации в мире это будет позитивным событием в общественных отношениях".
Ранее МИД Латвии неоднократно указывал на "значительные риски" посещения Беларуси гражданами Латвии и призывал жителей воздержаться от таких поездок.
Байрамов на встрече с Мирзояном заявил о необходимости вывода ВС Армении с территории Азербайджана
Алиев освободил от должности председателя ГТК Азербайджана
На встрече со спецпредставителем ЕС обсуждалось выполнение Баку и Ереваном взятых на себя обязательств - Байрамов
S&P не стал снижать рейтинги Белоруссии, подтвердив их на уровне «СС/С»
«Азерсыгорта» реорганизуют в ОАО
Операционная прибыль SOCAR в I квартале 2022г составила порядка 3 млрд манатов
«Бавария» договорилась о переходе Левандовски в «Барселону»
Баку примет ЧЕ по художественной гимнастике 2023 года
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготный кредит от Yelo Bank для именинников!
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ