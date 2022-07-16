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Дальнее зарубежье 16.07.2022 23:00

От последствий жары в Испании за неполную неделю скончались 360 человек

Более 350 человек скончались от последствий жары, которая установилась на большей части территории Испании в последние шесть дней, свидетельствуют данные Института общественного здравоохранения, которые приводит испанская телерадиокомпания РТВЕ.

"Согласно статистическим данным, собранным в период с 10 по 15 июля, вследствие высоких температур, которые отмечаются в Испании в последнюю неделю, скончались 360 человек, при этом пик смертности - 123 человека - пришелся на пятницу", - сообщает в субботу РТВЕ.

Между тем, метеорологическая служба Испании информирует, что в субботу в континентальной части Испании столбик термометра не опустится ниже 28 градусов Цельсия, а местами достигнет 45 градусов. Максимальный (красный) уровень погодной опасности из-за жары испанские метеорологи объявили в субботу в автономных сообществах Кантабрия, Наварра, Риоха, а также в городах Бадахос и Сарагоса.

Телерадиокомпания напоминает, что нынешняя волна жары - вторая в Испании за это лето. В июне, когда страну накрыла первая волна жаркой погоды, длившаяся восемь дней, ее жертвами стали 829 человек.

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Тэги: МИР, ИСПАНИЯ, ЖАРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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