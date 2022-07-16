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ТЭК 16.07.2022 23:20

В Саудовской Аравии заявили, что не смогут добывать нефти больше 13 млн б/с

У Саудовской Аравии нет дополнительных мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн баррелей в сутки, заявил в субботу саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман.

"Королевство объявило об увеличении производственных мощностей до уровня в 13 млн баррелей в сутки, за этим порогом у нас нет дополнительных мощностей для увеличения производства", - приводит его слова издающаяся в ОАЭ газета The National.

Издание отмечает, что ранее Саудовская Аравия объявляла о цели - достичь уровня производственных мощностей в добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки к 2027 году.

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Тэги: САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, НЕФТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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