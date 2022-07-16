В Саудовской Аравии заявили, что не смогут добывать нефти больше 13 млн б/с

У Саудовской Аравии нет дополнительных мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн баррелей в сутки, заявил в субботу саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман.
"Королевство объявило об увеличении производственных мощностей до уровня в 13 млн баррелей в сутки, за этим порогом у нас нет дополнительных мощностей для увеличения производства", - приводит его слова издающаяся в ОАЭ газета The National.
Издание отмечает, что ранее Саудовская Аравия объявляла о цели - достичь уровня производственных мощностей в добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки к 2027 году.
Блинкен считает, что главы МИД Азербайджана и Армении сделали положительный шаг, встретившись в Тбилиси
Байрамов на встрече с Мирзояном заявил о необходимости вывода ВС Армении с территории Азербайджана
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 561,9 млн - университет Хопкинса
Число заразившихся лихорадкой в КНДР составило менее 500 человек второй день подряд
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
На севере Греции потерпел крушение украинский самолет с опасным грузом - МИД
Более 1,2 тыс. грузовиков скопилось на латвийско-российской границе
Никто не выжил при падении вертолета Robinson в России - МЧС
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготный кредит от Yelo Bank для именинников!
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ