В Саудовской Аравии заявили, что не смогут добывать нефти больше 13 млн б/с

У Саудовской Аравии нет дополнительных мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн баррелей в сутки, заявил в субботу саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман.

"Королевство объявило об увеличении производственных мощностей до уровня в 13 млн баррелей в сутки, за этим порогом у нас нет дополнительных мощностей для увеличения производства", - приводит его слова издающаяся в ОАЭ газета The National.

Издание отмечает, что ранее Саудовская Аравия объявляла о цели - достичь уровня производственных мощностей в добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки к 2027 году.