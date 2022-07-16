В 38 департаментах Франции объявили «оранжевую» степень погодной опасности

Французская национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" объявила в субботу, что в 38 департаментах страны объявлена оранжевая степень погодной опасности из-за жары.
Накануне таким предупреждением были затронуты только 16 департаментов.
По прогнозу "Метео-Франс", в ближайшие дни чрезвычайная жара продолжится. Ожидается, что в ряде районов юго-востока страны в воскресенье температура будет достигать 40 градусов. В целом по стране она превысит 30 градусов.
Предполагается, что ближайший понедельник может оказаться самым жарким днем, когда-либо зарегистрированным во Франции. На юго-западе страны температура местами будет достигать 42 градусов. Во вторник волна жары начнет постепенно затихать на юго-западе, и очень высокой температурой будет отмечена часть северо-востока. Возможные грозы в среду, как считают метеорологи, могут положить конец этой чрезвычайной ситуации.
Как сообщалось, в южных городах страны Ниме и Безье зарегистрированы исторические температурные рекорды с превышением 40 градусов.
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