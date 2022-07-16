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Дальнее зарубежье 16.07.2022 23:40

В 38 департаментах Франции объявили «оранжевую» степень погодной опасности

Французская национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" объявила в субботу, что в 38 департаментах страны объявлена оранжевая степень погодной опасности из-за жары.

Накануне таким предупреждением были затронуты только 16 департаментов.

По прогнозу "Метео-Франс", в ближайшие дни чрезвычайная жара продолжится. Ожидается, что в ряде районов юго-востока страны в воскресенье температура будет достигать 40 градусов. В целом по стране она превысит 30 градусов.

Предполагается, что ближайший понедельник может оказаться самым жарким днем, когда-либо зарегистрированным во Франции. На юго-западе страны температура местами будет достигать 42 градусов. Во вторник волна жары начнет постепенно затихать на юго-западе, и очень высокой температурой будет отмечена часть северо-востока. Возможные грозы в среду, как считают метеорологи, могут положить конец этой чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, в южных городах страны Ниме и Безье зарегистрированы исторические температурные рекорды с превышением 40 градусов.

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Тэги: МИР, ФРАНЦИЯ, ЖАРА


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